MC尖沙嘴海濱現身宣傳 數百歌迷無懼列日打氣

無線娛樂新聞台報導：張天賦 呢日喺尖沙嘴海濱出席一個宣傳活動，現場吸引幾百位歌迷到場，雖然列日當空不過一樣無減佢哋嘅熱情呀。日前被列入一個精英榜當中惟一香港藝人嘅佢，亦獲Fans拉橫額為佢打氣，而MC本人就更加話係喜出望外喇。