MC尖沙嘴海濱現身宣傳 數百歌迷無懼列日打氣
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無線娛樂新聞台報導：張天賦 呢日喺尖沙嘴海濱出席一個宣傳活動，現場吸引幾百位歌迷到場，雖然列日當空不過一樣無減佢哋嘅熱情呀。日前被列入一個精英榜當中惟一香港藝人嘅佢，亦獲Fans拉橫額為佢打氣，而MC本人就更加話係喜出望外喇。
佢又話會繼續努力工作，更從來冇諗過會被列入名單中嘅一員，仲話他日如果有機會成為富豪榜成員就更開心喇。雖然呢日氣溫接近30度，不過佢依然一身牛仔樓出現，仲話一對甲組腳已經被公司勒令唔可以同大家見面喎。
雖然唔少歌手都話戶外表演氣氛會更為熱烈，不過MC就話戶外表演者同觀眾都會比較舒服，而有計劃開騷嘅佢，就話今年內應該有機會，仲話對公司安排非常有信心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台