張孝全愛買實用禮物常被老婆嫌棄 自言失敗率好高

張孝全愛買實用禮物常被老婆嫌棄 自言失敗率好高

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：張孝全呢日出席品牌活動跟大家分享用香水心得，佢自言唔太識幫人揀禮物，失敗率好高，試過幫人哋揀嘢，慘遭老婆或好友嫌棄，因為張孝全通常送實用嘅嘢。

張孝全本身亦唔太慶祝情人節，比較著重新年、聖誕節、生日，張孝全對老婆嘅「浪漫」比較實際，偶爾會送花，張孝全續道：「我會在她先一步，比她先一步想到她接下來可能遇到的問題，然後先幫她解決，這是我的浪漫。」張孝全喺影視上嘅努力，大家有目共睹，嚟緊張孝全將接拍一部動作電影，題材比較灰暗，之後再拍一套有關夫妻家庭關係嘅作品。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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