張學友大馬舞台跌低 耳水不平衡發作堅持表演

無線娛樂新聞台報導：近日正進行世界巡迴演唱會嘅 張學友 目前正身處大馬演出，不過今日表演期間學校就一度於舞台上跌低，事後學友指自己一直患有耳水不平衡，又不幸喺表演出發作，而令自己頭暈，加上唔想令歌迷失望，故決定繼續為入場觀眾表演。