張學友大馬舞台跌低 耳水不平衡發作堅持表演
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無線娛樂新聞台報導：近日正進行世界巡迴演唱會嘅 張學友 目前正身處大馬演出，不過今日表演期間學校就一度於舞台上跌低，事後學友指自己一直患有耳水不平衡，又不幸喺表演出發作，而令自己頭暈，加上唔想令歌迷失望，故決定繼續為入場觀眾表演。
今日係《張學友60＋》巡迴演唱第26場演出，之後學友將會休息至18日，再繼續於馬來西亞吉隆波表演。下一站將於9月初移師到武漢演出。
(網上片段）
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台