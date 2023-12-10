學友演唱會今晚開鑼 拜神儀式切燒豬求演出順利
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無線娛樂新聞台報導：張學友《60+巡迴演唱會香港站》今晚正式於紅磡 香港體育館開鑼，學友下午同各主辦單位代表一齊現身拜神儀式，祈求演出順利，雖然學友戴口罩養聲未有受訪，不過仍友善予現場傳媒拍攝，亦對一早到場打氣嘅各地Fans揮手致謝。
學友早前演出時曾一度因頭暈跌坐台上，之後佢即時指出只係因為耳水不平衡所致冇大礙，希望大家唔使擔心，因今次久違再於香港開騷，24場演出將橫跨直至明年，包括即將來臨嘅聖誕、除夕同明年元旦假期一共24場。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台