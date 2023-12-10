學友演唱會今晚開鑼 拜神儀式切燒豬求演出順利

無線娛樂新聞台報導：張學友《60+巡迴演唱會香港站》今晚正式於紅磡 香港體育館開鑼，學友下午同各主辦單位代表一齊現身拜神儀式，祈求演出順利，雖然學友戴口罩養聲未有受訪，不過仍友善予現場傳媒拍攝，亦對一早到場打氣嘅各地Fans揮手致謝。