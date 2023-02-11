張學友準備開騷 拍新歌MV清晨炒車跌倒嘆年紀大
在MV拍攝現場，張學友分享呢次重新演繹獨唱版嘅心情：「錄製獨唱版本的時候，會投放很多個人情緒與想法到歌曲中，演繹方法當然就有所不同。」歌曲前段嘅疲憊無力與想放棄，後段逆境堅持與自我勉勵，學友演唱時層次會更加明顯與細膩，加上吳慶隆重新編曲，鋼琴與弦樂配置下，更容易令人產生共鳴與治癒。
張學友深切體會，喺過去幾年好想工作，但又未能成事，學友只可以用自己方法去堅持，就係每日『死唱爛唱』不斷練習，有時候會發現有啲唱法要改變，或者有啲小小進步，均令學友覺得好開心，學友認為放下嘅意思「不是放棄」，放下係讓自己有一段放鬆嘅時間，喺某啲情況下就當休息再充電，重新認識自己，重新準備自己，畀自己時間去適應去面對。
拍攝MV到最後仲發生小插曲，MV導演有安排張學友騎單車，學友對於騎單車駕輕就熟，但喺清晨嘅香港巷道中騎車都係第一次，來回騎過幾趟後，導演突發奇想希望學友能敞開雙手，展現出歌詞中「鬆手不佔有方可擁有」，雖有難度但學友都想挑戰一下，練習幾次後，導演順利捕捉到鏡頭，但學友卻因路面不平整摔車跌倒，嚇到導演及所有在場工作人員，幸好學友並無大礙，但學友深深覺得自己年紀大，應該安份啲，危險動作都係交畀專業特技組。
張學友亦希望藉今次機會澄清一件事，並透露一個大好消息：「可能大家在網上都有看過一些虛假的演唱會訊息，我想澄清一下，我並沒有一個叫甚麼xx之年的演唱會。」學友表示在準備演唱會，最有可能在未來半年發生，但演唱會名字就先保留唔公佈，希望一切可以順利進行。
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