張學友準備開騷 拍新歌MV清晨炒車跌倒嘆年紀大

無線娛樂新聞台報導：2023年新一年開始，張學友推出新歌《日出時讓街燈安睡》獨唱版為大家注入新力量，因為學友對呢首歌情有獨鍾，重新錄製更拍攝新MV呈現畀大家。《日出時讓街燈安睡》獨唱版MV中，學友飾演一位古董店老闆，面對時代洪流嘅衝擊下陷入結業低潮，本打算結束營業就此放棄，但當睇到外面世界，大家仍舊堅持崗位努力工作，換個心態後發現，最應該放下嘅就係「放棄」呢個念頭，希望能藉此與大家共勉。