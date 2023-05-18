張學潤離世丨Nel Nel於內地住所燒炭身亡 羅霖昨晚與NelNel飯聚豈...

張學潤離世丨Nel Nel於內地住所燒炭身亡 羅霖昨晚與NelNel飯聚豈…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：張學潤離世丨Nel Nel於內地住所燒炭身亡 5月曾回港出席頒獎禮見好友

著名形象指導張學潤（Nel Nel）於內地離世，據知Nel Nel於住所燒炭自殺身亡，湯寶如與Nel Nel是相識30年好閨密，TVB娛樂新聞台曾致電湯寶如，對方未有接聽電話，而另一好友肥媽受訪時表示超傷心，她以為Nel Nel目前生活不錯，而羅霖於昨晚曾與Nel Nel見面食飯。

不少網民表示難以置信，Nel Nel社交平台於昨日仍有上載影片，教網民簡單耐看穿搭；Nel Nel於疫情嚴峻時期曾透露沒工作零收入，等到開關後，Nel Nel為工作不時穿梭兩地，於本月曾回港出席十大中文金曲頒獎典禮，在後台與尹光及車淑梅等好友合照。

湯寶如與Nel Nel近期亦有見面相聚，他們曾於今年3月同場參與拍攝，去年10月湯寶如與Nel Nel受訪時，湯寶如即場唱《絕對是個夢》，二人排排坐，多年老友默契十足；Nel Nel曾說過自己與好友湯寶如體質與常人不同，不時會見到靈異事情，多年來二人友情深厚。

網民點睇？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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