張學潤離世丨羅霖親回稱Nel Nel疑受情緒困擾 肥媽失眠爆喊：啲人又…
著名形象指導張學潤（Nel Nel）於5月18號傳出在內地燒炭自殺身亡，終年59歲，Nel Nel曾為郭富城、陳慧嫻及陳小春等擔任形象指導，Nel Nel離世消息震驚整個娛圈，好友肥媽、湯寶如、關寶慧、羅霖及路芙等均非常傷心。
肥媽與Nel Nel感情深厚，接受TVB娛樂新聞台訪問時難掩傷痛，肥媽得知消息後徹夜難眠，二人相識30幾年，Nel Nel每次有困難都第一時間找她，肥媽哽咽稱一定幫他解決問題，更可以教他怎樣賺錢去處理。
肥媽透露Nel Nel工作被「走數」，肥媽泣不成聲：「感情同錢（問題）一齊嚟，呢個一定要有屋企人去傾偈，如果佢打到電話畀我，就唔會有呢件事發生，一個人搞唔掂，可以同人分享，錢有幾大不了，用錢解決到就唔係問題，佢又畀人走數，啲人又係衰，人哋做完嘢做咩要走數！」
肥媽指當時她與Nel Nel做直播賺錢，手頭上有100萬元，肥媽以為Nel Nel好掂，問到Nel Nel後事安排，肥媽指Nel Nel是自殺，需要經法醫解剖證明他並非被謀殺，肥媽已跟Nel Nel胞弟聯絡，願意隨時幫忙。
此外，被外界有指Nel Nel離世由羅霖揭發，羅霖今日透過短訊回覆TVB娛樂新聞台，稱Nel Nel未有現身直播帶貨，由同事上門揭發事件，而羅霖與Nel Nel並不是鄰居，二人於5月17號晚上曾一齊食飯，當時羅霖觀察到Nel Nel疑受情緒困擾，猜測對方可能患抑鬱症，事後羅霖有第一時間到場了解，她指Nel Nel心地善良、樂於助人，祝願好友一路好走；對於Nel Nel走上輕生之路，另一好友關寶慧自責沒多關心摯友。
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