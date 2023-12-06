StarTalk丨影帝張家輝再與魔鬼導演合作 梁洛施見證男拍檔打到「落晒…
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無線娛樂新聞台報導：張家輝同林超賢導演相隔9年再合作拍攝新戲《爆裂點》，家輝同拍檔梁洛施（Isabella）作客娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主播王鎮泉訪問，分享拍攝難忘事。向來有「魔鬼導演」封號嘅林導，唔止自己瞓身，一樣要求演員瞓身拍攝動作場口，家輝首日開工被要求同譚俊彥喺墳場打足三日，當時氣溫高達38度。
雖然打得咁辛苦，但係家輝拍得好安心，以「文明」嚟形容導演嘅拍攝手法：「需要咩安全，要應付嘅危險狀況，有咩後備方案，佢都會諗埋，唔需要冒嘅險佢都唔要大家去做，所以拍攝係辛苦，但係文明嘅。」
新戲中梁洛施不用打，所以佢心郁郁要求林導下次畀佢挑戰「大場面」，不過佢補多句話見證男演員們嘅瘋狂拍攝體驗： 「每次見到家輝、William、Shaun喺拍完打戲後都好沮喪，打到落晒形。」
家輝喺電影中望住手機十幾秒內變換9種情緒嘅側拍喺網上瘋傳，網民大讚家輝係神演出，家輝話呢次林導對佢嘅情感演繹係「攞盡」，大爆呢場戲背後嘅拍攝過程，除咗短時間變換情緒﹐家輝要先喊到眼淚如瀑布，喊到夠再瞓喺地嘅鏡頭。
Isabella更與家輝分享育兒經，家輝大爆自己對女兒相處如朋友一樣，氣場盡失，仲不時要運用演技扮唔擔心，其實內心超級慌張。而Isabella亦覺得小朋友無論喺邊個階段，溝通一樣重要。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台