StarTalk丨影帝張家輝再與魔鬼導演合作 梁洛施見證男拍檔打到「落晒...

無線娛樂新聞台報導：張家輝同林超賢導演相隔9年再合作拍攝新戲《爆裂點》，家輝同拍檔梁洛施（Isabella）作客娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主播王鎮泉訪問，分享拍攝難忘事。向來有「魔鬼導演」封號嘅林導，唔止自己瞓身，一樣要求演員瞓身拍攝動作場口，家輝首日開工被要求同譚俊彥喺墳場打足三日，當時氣溫高達38度。