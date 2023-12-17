StarTalk丨張家輝讚譚俊彥夠義氣山窿打足一星期 梁洛施難忘角色情緒…
張家輝喺新戲《爆裂點》再次挑戰瞓身搏命嘅極限，佢跟 梁洛施 （Isabella）作客娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主播 王鎮泉 訪問，家輝指導演林超賢一向對動作要求高，不過導演有諗安全問題及事前已想好應付危險狀況，家輝笑指佢次次都要諗啲難度嘢來搞吓！
家輝與大反派譚俊彥有不少對手戲，大讚譚俊彥好有義氣，佢哋喺山窿足足打咗一個禮拜，Isabella今次拍新戲最難忘係揸住支槍衝向海味店，挾持楊祐寧成家人，角色情緒要去到絕點，Isabella指以前冇演過呢種戲，家輝笑指自己嘅戲少有女拍檔，一開始導演林超賢話佢哋喺戲中有啲微妙關係，點知導演拍到後尾又話冇咗呢part感覺，反而家輝感情位去咗同陳偉霆度。
家輝今次跟陳偉霆合作，感覺陳偉霆似自己當年喺亞視咁，為咗演藝工作不惜一切去奉獻，家輝又指當年儘管冇人睇都好努力去演出，Isabella都好想試好似戲中男演員咁搏演出，但係見佢哋喺片場真係打到落晒形，Isabella仍然好想挑戰自己。
講新戲帶出陪伴子女嘅重要，Isabella認為子女唔同階段都係要溝通同信任，而家輝笑言有抽時間陪阿女，不過阿女唔理佢，家輝坦言就算擔心都扮唔擔心，想同阿女似朋友關係。
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