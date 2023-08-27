張寶兒挺孕肚現身為BB狂Shopping 王梓軒日日操泰拳越練越大隻
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無線娛樂新聞台報導：張寶兒 同 王梓軒 呢日出席一個Web3相關嘅活動，兩姊妹都參選港姐出身嘅Bowie，就對今屆港姐將有AI司儀參與主持，佢就話覺得非常有新鮮感，想睇睇呢位司儀嘅表現呀。今晚就係決賽嘅日子，Bowie就認為臨場表現非常影響最後結果，希望16位佳麗都保持輕鬆上陣呀。
懷孕已經成7個月嘅佢，就話仍然非常想參與唔同工作，不過老公 袁偉豪 就似乎比較擔心，呢日仲親自戴佢到場，亦抽盡時間陪佢呀。開始為BB準備唔同物品嘅佢，仲不時上網研究，更加話而家胃口大開呀。
至於一向冇時停嘅 王梓軒 近日就沉迷練習打泰拳，學過多種唔同武術嘅佢，仲話每日一早就會練習，仲有電影同唔同節目接洽中，學習製作嘅佢仲覺得非常充實呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台