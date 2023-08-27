張寶兒挺孕肚現身為BB狂Shopping 王梓軒日日操泰拳越練越大隻

無線娛樂新聞台報導：張寶兒 同 王梓軒 呢日出席一個Web3相關嘅活動，兩姊妹都參選港姐出身嘅Bowie，就對今屆港姐將有AI司儀參與主持，佢就話覺得非常有新鮮感，想睇睇呢位司儀嘅表現呀。今晚就係決賽嘅日子，Bowie就認為臨場表現非常影響最後結果，希望16位佳麗都保持輕鬆上陣呀。