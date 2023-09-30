張寶兒設計心形手飾贈BB 胡曦文激讚袁偉豪好老公
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無線娛樂新聞台報導：張寶兒、孫佳君、曹敏寶、黃洛妍等現身胡曦文新店開張，Bowie被爆正學習珠寶設計，仲親自設計咗一款心形手飾送給即將出生bb。胡曦文同Bowie雖然相識唔係好耐，但因為投緣成為好友，胡曦文更大讚Bowie老公袁偉豪係位超級好老公，對老婆體貼入微之餘仲會親自整麵包、pizza畀老婆食，現今唔係好多男性會咁做。
曹敏寶同黃洛妍同樣參加過歌唱比賽，兩人互相欣賞，《聲夢傳奇2》出身嘅Janees笑稱：「我成日講笑話，我企喺《中年好聲音》到完全冇違和感。」曹敏寶就話其實自己年齡大過對方一截，兩人都好玩得。
孫佳君正籌備開拍一部以自身經歷為題材電影，集合親情、母愛、叫人永不放棄嘅勵志電影，計劃搵新晉演員參與，自己亦會擔演。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台