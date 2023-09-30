張寶兒設計心形手飾贈BB 胡曦文激讚袁偉豪好老公

無線娛樂新聞台報導：張寶兒、孫佳君、曹敏寶、黃洛妍等現身胡曦文新店開張，Bowie被爆正學習珠寶設計，仲親自設計咗一款心形手飾送給即將出生bb。胡曦文同Bowie雖然相識唔係好耐，但因為投緣成為好友，胡曦文更大讚Bowie老公袁偉豪係位超級好老公，對老婆體貼入微之餘仲會親自整麵包、pizza畀老婆食，現今唔係好多男性會咁做。