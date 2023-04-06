張惠妹火辣黑紗裙挑戰中門大開 深V開至肚臍掀熱話
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無線娛樂新聞台報導：張惠妹巡迴演唱會高雄站4月3號晚嚟到第三場，張惠妹休息咗一陣，再次為歌迷帶來「視聽盛宴」，當唱到抒情歌時，張惠妹換上一件火辣黑色紗裙，挑戰中門大開，突破出道以來最大尺度。
張惠妹今次首唱新歌優美旋律配上動人歌詞，令人聽出耳油，今次由爵士鋼琴家許郁瑛擔任嘉賓，二人默契十1足，更分享練習時心路歷程，張惠妹示意在場觀眾給予掌聲。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台