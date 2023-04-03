被fasn催出演唱會DVD 張惠妹戲言復古推出錄影帶

無線娛樂新聞台報導：張惠妹高雄巨蛋演唱會呢晚嚟到第二場，阿妹繼續落力跳唱，睇到在場歌迷超嗨。今次演唱會入面，阿妹斥資 500 萬台幣精心打造 6 套全新歌衫，唔少人睇完頭場都讚佢啲造型靚到爆，但估唔到阿妹對大家嘅讚賞唔多滿意，佢喺台上笑言：「不好意思，我是一個專業歌手，請大家把注意力放在我的音樂上面好不好？」