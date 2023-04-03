被fasn催出演唱會DVD 張惠妹戲言復古推出錄影帶
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無線娛樂新聞台報導：張惠妹高雄巨蛋演唱會呢晚嚟到第二場，阿妹繼續落力跳唱，睇到在場歌迷超嗨。今次演唱會入面，阿妹斥資 500 萬台幣精心打造 6 套全新歌衫，唔少人睇完頭場都讚佢啲造型靚到爆，但估唔到阿妹對大家嘅讚賞唔多滿意，佢喺台上笑言：「不好意思，我是一個專業歌手，請大家把注意力放在我的音樂上面好不好？」
歌迷喺演唱會上做應援係正常事，但呢晚就有歌迷舉起橫額，請求佢快啲出DVD，點知阿妹就鬼馬咁話，既然大家都等咗16年，都唔介意再等一下，之後又話而家好似冇DVD機，反問現場觀眾係咪仲要出DVD，當聽到台下大叫「要」時，阿妹就戲言：「我出錄影帶了！我看你們怎麼看！」非常幽默。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台