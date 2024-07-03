張振朗《反黑英雄》飾演臥底阿賢 網民熱議其「幫派升職」之路 穿梭黑白兩道引爆話題

網民發掘張振朗「幫派」演出歷程

《反黑英雄》自開播以來，以其緊湊且引人入勝的劇情吸引了大量觀眾。特別是張振朗在劇中的表現，飾演臥底阿賢，他的角色必須在黑白兩道之間穿梭，不僅要積極查案，還要時刻保護自己的安全，這一角色設定讓他成為了劇中的焦點。

近日，一些細心的網民挖掘出張振朗自2012年以來的演出記錄，發現他在過去12年中，竟然飾演了10次不同的「古惑仔」角色。隨著時間的推移，張振朗在「幫派」中的地位也逐漸上升，從最初的小角色「升職」成為幫派的重要人物。這一發現引起了網民的熱烈討論，大家都很好奇他在《反黑英雄》中的「最終職級」會是什麼。

張振朗「幫派升職」之路

以下是張振朗在不同劇集中的「幫派」角色演出：- 2012年《雷霆掃毒》飾演黑幫手下- 2012年《法網狙擊》中的蔡震烈（炸彈哥）- 2012年《幸福摩天輪》中的小混混- 2013年《巨輪》中的少年姜勇- 2013年《法外風雲》中的手下- 2014年《使徒行者》中的雷彥火（阿火）- 2014年《再戰明天》中的權- 2020年《反黑路人甲》中的高彬 / 高遠，同時為臥底警員- 2020年《使徒行者3》中的龐浩洋（浩洋哥），成功當選龍頭- 2024年《反黑英雄》中的徐國賢，同時為臥底警員這一系列的角色演出不僅展示了張振朗作為演員的多樣性，也讓觀眾見證了他從一個小角色逐步成長為關鍵人物的過程。