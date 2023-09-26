張振朗聞結婚問題即避答 朱敏翰盼《約埋班Friend去旅行》開第二季
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無線娛樂新聞台報導：張振朗呢日同朱敏瀚一齊出席慈善行活動，佢兩個日前為好兄弟關曜儁兄過大禮儀式出力幫手搬禮品，見到兄弟咁幸福，問到振朗有冇萌生結婚念頭？轉數快嘅佢即時將個話題拉返去慈善行活動上，其他嘢就遲啲先講喇。
朱仔同振朗指因為做gym而同關曜儁認識，振朗笑稱佢三個係「操嘢兄弟」，而朱仔就話見到好友結果好開心，但就因為太耐冇做過兄弟而有啲緊張喇。
提到早前朱仔同振朗、嘉洛佢哋各自出trip拍旅遊節目《約埋班Friend去旅行》，朱仔話好期望呢個節目可以開第二季喇。
同場嘅關心妍就話本身都想帶埋囡囡出席，但因為囡囡身體不適，所以只好畀佢喺屋企好好休息喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台