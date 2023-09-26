張振朗聞結婚問題即避答 朱敏翰盼《約埋班Friend去旅行》開第二季

無線娛樂新聞台報導：張振朗呢日同朱敏瀚一齊出席慈善行活動，佢兩個日前為好兄弟關曜儁兄過大禮儀式出力幫手搬禮品，見到兄弟咁幸福，問到振朗有冇萌生結婚念頭？轉數快嘅佢即時將個話題拉返去慈善行活動上，其他嘢就遲啲先講喇。