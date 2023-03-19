張振朗與港姐現身慈善晚宴 盼有機會再為劇集獻唱
呢晚Owen擔任嘉賓之餘，亦都為慈善上台獻唱，久未出現大型表演嘅佢，就話心情緊張，仲反覆聽要獻唱嘅歌嚟記熟歌詞呀。佢又提到希望再有機會為自己演出嘅劇集獻唱歌曲，不過當年唱完《堅離地愛堅離地》嘅主題曲《差一些》之後，就暫時未再有新機會，仲懷疑係自己出咗喺自己身上呀。
而參選至今已經大半年嘅應屆港姐 林鈺洧 梁超怡 許子萱 同 邢慧敏，經常都一齊出席活動， 呢日佢哋就話因為咁「日久生情」越嚟越老友，仲不時會約會一齊行街食飯，亦更加了解大家喇。
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