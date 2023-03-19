張振朗與港姐現身慈善晚宴 盼有機會再為劇集獻唱

無線娛樂新聞台報導：早前前因為拍攝新劇時被現場燈具所傷，搞到眉骨位置愛傷要縫針嘅 張振朗 ，呢日同應屆幾位香港小姐等嘉賓，一齊現身一個慈善晚宴，傷口位置依然貼住膠布嘅Owen，呢日就話其實已經冇大礙，仲話早已經繼續拍攝，亦都對演出完全冇影響呀。