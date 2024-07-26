《反黑英雄》張振朗身陷險境 拒吐十億密碼激戰至最後一刻

激戰現場：警匪對決升級

在《反黑英雄》最新一集中，國賢（張振朗飾）遭到金爺（李家鼎飾）一方的毒打，儘管身受重傷，他仍堅決不透露藏有十億資金的電腦密碼。「國賢受盡折磨，堅持不吐密碼」，這場戲份極具張力，展現了他的堅韌和忠誠。智軒（陳山聰飾）和穎琪（朱晨麗飾）帶領警隊及時趕到，與犯罪分子展開了一場驚心動魄的交火。

「智軒與穎琪帶隊趕至，雙方駁火」，場面緊張，雙方的火拼讓人目不轉睛。在這生死攸關的時刻，智軒和穎琪不僅要保護自己的隊員，還要想辦法救出國賢。即使在神祕人物的幫助下，金爺一度成功突圍，但最終還是被智軒攔截。此時，嚴重受傷的國賢也加入了戰團，展現出警察的勇氣和堅持。

案件落幕：機動部隊辛勞

經過一連串的激烈戰鬥，案件終於告一段落。機動部隊的一年任期也接近尾聲，隊員們在這段期間展現了無比的勇氣和汗水。「案件告一段落，機動部隊迎來尾聲」，每一天的任務都充滿了挑戰和危險，但他們始終堅守崗位，保護市民的安全。

穎琪挫折與決心

穎琪因為一場誤會而失去了寶貴的受訓機會，這讓她感到非常氣憤，決定要找智軒問個究竟。作為一名充滿熱情和努力的警察，這次的挫折對她來說是一個重大的打擊。

十億密碼祕密

關於那十億的密碼，唯一知情的國賢一直無法聯繫，這讓整個案件更加撲朔迷離。最終，燦哥（林景程飾）在南丫島找到了國賢，這一發現為案件的解決帶來了一線希望。