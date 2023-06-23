張敬軒理解Sammi中招後憂慮 私下分享調理資訊
軒仔即將飛往美國巡迴，呢次預早到當地，軒仔希望盡早適應時差，以及跟當地音樂人交流，軒仔今次無意帶父母同行，透露父母仍在適應香港生活，每日一定要去飲茶，軒仔除咗對家人好，對歌迷亦係寵愛有加，知道fans花錢製作應援物，佢覺得好心痛，所以軒仔早前成立六位數嘅應援基金，希望fans多啲錢傍身。
講到鄭秀文（Sammi）早前不幸確診，擔心長新冠影響下月個唱演出，軒仔理解Sammi中招後嘅憂慮，私下有分享調理資訊畀Sammi。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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