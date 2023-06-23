張敬軒理解Sammi中招後憂慮 私下分享調理資訊

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：張敬軒剛完成個唱，呢日佢出席有份聲演嘅動畫宣傳活動，軒仔透露兩度被動畫情節感動到喊，佢一向好感性，早前完成演唱會感到如釋重負，軒仔亦喺後台爆喊。

軒仔即將飛往美國巡迴，呢次預早到當地，軒仔希望盡早適應時差，以及跟當地音樂人交流，軒仔今次無意帶父母同行，透露父母仍在適應香港生活，每日一定要去飲茶，軒仔除咗對家人好，對歌迷亦係寵愛有加，知道fans花錢製作應援物，佢覺得好心痛，所以軒仔早前成立六位數嘅應援基金，希望fans多啲錢傍身。

講到鄭秀文（Sammi）早前不幸確診，擔心長新冠影響下月個唱演出，軒仔理解Sammi中招後嘅憂慮，私下有分享調理資訊畀Sammi。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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