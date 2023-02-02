張敬軒倫敦開騷兼首次一家三口外遊 帶「遮遮」同行照顧爸爸

無線娛樂新聞台報導：張敬軒日前獲過千歌迷提早同佢慶祝42歲生日，經過連串慶祝活動，呢日佢同周興哲、馮允謙、陳蕾及林愷鈴出席活動時，軒公大讚生日過得好開心，今年收到老闆送手錶，又有朋友請食飯，軒公確診後特別注重身體健康，之後佢會多做運動鍛煉體魄。