張敬軒倫敦開騷兼首次一家三口外遊 帶「遮遮」同行照顧爸爸
軒公嚟緊出發去倫敦開騷，透露與父母同行，原來係首次一家三口外遊，為方便照顧同行嘅父母，外傭遮遮亦會隨行，軒公希望住喺有廚房嘅地方：「老竇鍾意包餃子，去世界任何一個角落，佢都係要包餃子，我會帶『遮遮』過去，因為想多一個人照顧爸爸，『遮遮』煮嘅全部都係澱粉，啱呀！好啱澱粉放題。」
周興哲同馮允謙分別喺紅館舉行首個演唱會，周興哲最近勤操練為騷肌作準備，將喺香港辦粉絲見面會，與VIP粉絲玩遊戲互動，屆時亦會唱多首歌，佢預告畀香港歌迷一個驚喜，到時唱廣東歌；馮允謙返加拿大過農曆新年後回港，自爆增磅不少，近日工作忙不停，又要準備推出新作，今次佢幫女友出錢訂機票，讓女友3月到港睇騷。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天、BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄、周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
如何得知不同生肖在2023兔年感情、財運、事業、健康方面運程？有什麼生肖犯太歲及如何化解？
想知道12生肖於兔年運程如何？希望兔年在感情、財運、健康及事業方面更得心應手？Sundaykiss已為你準備好12生肖兔年運程，讓大家在兔年行個好運！犯太歲的朋友亦不用太擔心，有5大犯太歲生肖要留意小心多變化、多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，Sundaykiss 為大家整合兔年5大犯太歲生肖及化解方法。
讀者留言