張敬軒視尹光為大魔王 稱對方最有機會奪男歌手獎
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無線娛樂新聞台報導：張敬軒呢日喺大學出席一個品牌活動，同學生分享護眼心得，又同在場眾人玩遊戲。軒公最近成功躋身一個電台頒獎禮嘅男歌手獎最後五強，同樣入圍仲有最近人氣好勁嘅光B尹光，軒公就話覺得光B係大魔王，仲以張師傅之名預測對方贏面相當大。
軒公之後又解釋視尹光為大魔王原因，就係對方喺戲曲方面嘅貢獻，呢方面亦係樂壇眾歌手缺乏嘅優勢，軒公話覺得戲曲喺音樂界係相當需要保育，所以佢覺得如果光B拎到男歌手嘅話，會係好似終身成就獎一樣，猶如一個行業畀對方高度嘅認可。軒公指光B今年嘅演唱會多咗好多年青觀眾入場，令佢覺得對方畀咗一本活生生嘅教科書大家，永不言休，唔好畀年紀限制大家嘅思維，同埋接受新事物嘅形式。
之前軒公因病而令演出要延遲，提到下月將會喺澳門開演唱會，問到佢會唔會閉關養生？軒公就言因為時間緊迫，雖然事前有同公司申請放幾日假，但假期期間都要加插幾個會議。
講到最近忙於搬屋嘅好友Tyson Yoshi，聲稱係得到張師傅嘅指點，軒公就話有提點對方不如搬返出市區，咁樣就會多啲時間休息呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台