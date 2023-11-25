張敬軒視尹光為大魔王 稱對方最有機會奪男歌手獎

無線娛樂新聞台報導：張敬軒呢日喺大學出席一個品牌活動，同學生分享護眼心得，又同在場眾人玩遊戲。軒公最近成功躋身一個電台頒獎禮嘅男歌手獎最後五強，同樣入圍仲有最近人氣好勁嘅光B尹光，軒公就話覺得光B係大魔王，仲以張師傅之名預測對方贏面相當大。