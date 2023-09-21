張敬軒盼與尹光推出諧趣歌集 孖林家謙開騷問Tyson「借」肌
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無線娛樂新聞台報導：張敬軒一向搞作多多，經營自家網上頻道，又籌辦演藝學校培育新血，學校今年內正式招生，日前軒仔獲邀擔任一個大專聯校歌唱比賽評判兼表演嘉賓，趁機物色一啲有志喺娛樂圈發展嘅新人。
軒仔覺得大學生比較怕醜，反而中學生表演慾勁啲，終於明白點解韓國練習生要由十幾歲開始訓練，軒仔目前帶緊一個19歲新人，軒仔與好友林家謙聯手開音樂會，令樂迷引頸以待，軒仔笑指要晒肌就要借Tyson Yoshi嘅腹肌。
同期開騷仲有軒仔好欣賞嘅前輩尹光，軒仔盼與前輩合力推出諧趣歌集，好想拉埋林家謙一齊唱啲唔係文青風嘅歌曲。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台