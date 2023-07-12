獨家｜直擊張敬軒紐約演唱會 攞李玟簽名偶遇他日老闆娘
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無線娛樂新聞台報導：正巡迴世界各地舉行巡迴演唱會嘅 張敬軒 近日完成美國嘅三站演出，今次更加係軒公首次喺紐約開騷，各地Fans唔上夠晒熱情，仲紛紛向佢送上唔同禮物，其中一隻由師弟妹所送；著住軒公母校校服嘅熊公仔就令佢愛不惜手喇。
軒仔事後就話由各地趕到嘅Fans夠晒熱情，除咗美加之外仲有香港Fans越洋搭飛機到美國欣賞，而大家送嘅禮物更加係令佢覺得非常有趣，因為實在難以想像會喺美國收到富貴竹同美金利是呀。
上星期華語天后李玟突然離世令唔少歌迷大為驚愕，而身為佢歌迷嘅張敬軒，亦提到當年追星嘅往事，佢指當年Coco去廣州開簽名會時，自己曾同同學一齊到場，仲以手寫信表達仰慕，獲得至寶嘅簽名之後，仲帶頭唱歌，之後就被主辦單位趕走。不過緣份嗁奇妙，就係當日下令趕走佢嘅，竟然就係後來自己嘅第一任經理人嘅太太。
軒公呢次分別喺美國舉行3站表演，雖然因為各式限制每場歌單有限，不過佢依然落力表演，亦獻唱新近推出嘅新歌《隱形遊樂場》同彼邦嘅歌迷分享呀。
網民點睇？
❤️❤️❤️❤️
Mr. Yum……….
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台