獨家｜直擊張敬軒紐約演唱會 攞李玟簽名偶遇他日老闆娘

無線娛樂新聞台報導：正巡迴世界各地舉行巡迴演唱會嘅 張敬軒 近日完成美國嘅三站演出，今次更加係軒公首次喺紐約開騷，各地Fans唔上夠晒熱情，仲紛紛向佢送上唔同禮物，其中一隻由師弟妹所送；著住軒公母校校服嘅熊公仔就令佢愛不惜手喇。