張敬軒病癒與林家謙開騷互Mean爆笑 頒獎禮尹光加入視為強敵
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無線娛樂新聞台報導：早前因為失聲而令演唱會要延期一星期舉行嘅張敬軒 ，呢日同 林家謙 嘅演出順利舉行，但係原來開騷前家謙又染上腸胃炎，好在呢日佢哋都回復狀態，為歌迷帶來非常精彩嘅演出。
不時被指撞樣嘅佢哋，呢日又坐喺韆鞦齊齊傾偈，不過Mean謙呢段時間就發功，仲話10歲時就係聽住軒公嘅《酷愛》長大，仲問多次對方嘅助聽器正唔正常。不過有返咁上下壇數嘅嘅軒公，又點會咁易被打敗吖。
同樣入圍電台頒緻禮我最喜愛男歌手十強嘅佢哋，對前輩 尹光 被網民力推而來勢洶洶，就指光B資歷同功力都深厚，仲指如若對方真係有機會上台，對為藝術奉獻多年嘅表演工作者係非常大鼓勵，相信大家都會好感動呀。
年底會再到澳門舉行演唱會嘅軒公，又指會搭建全新舞台演出，將指係首次於呢個劇院式嘅場地表演呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台