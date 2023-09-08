張敬軒自嘲與林定謙開騷跳鈣質舞 笑指推出打孖露營腸攬枕
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無線娛樂新聞台報導：張敬軒同林家謙呢日一齊出席音樂會記招，歌迷們逼爆商場支持，軒公罕有著短褲騷腿，二人喺商場大玩巨型網球，其間軒公仲餵林家謙飲嘢，林家謙「回禮」貼心為軒公抹汗。
二人親密舉動睇到啲歌迷好羨慕，軒公預告開騷玩爆肚，更自嘲與林定謙一齊跳鈣質舞，加上家燕姐十字步，佢哋最希望將棟篤笑融入當中，軒公笑言開騷喺台上表演食露營腸，又話推出打孖露營腸攬枕，身邊林家謙對於軒公古靈精怪嘅提議表示冇意見，而林家謙嚟緊忙出新歌，笑言唔係合唱歌。
家謙日前度過32歲生日為歌迷送上驚喜，將於10月喺澳門開騷，佢為咗出騷呈現最佳狀態，最近要戒口唔食煎炸嘢同甜嘢等皮膚好啲，軒公認為騷前要閉關備戰。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台