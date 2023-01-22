張敬軒承諾票房破2000萬騷肌 心疼英國騷歌迷高價8萬買黃牛

無線娛樂新聞台報導：張敬軒與老友王菀之主演賀歲片《超神經械劫案下》，呢日舉行優先場，軒仔聯同戲中演員落力謝票，與觀眾互動玩遊戲，日前軒仔貼出裸跑戲劇照，率先派福利，令網民大飽眼福，更游說導演釋出裸跑嗰場嘅刪減片段。