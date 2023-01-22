張敬軒承諾票房破2000萬騷肌 心疼英國騷歌迷高價8萬買黃牛
軒仔指起初睇該片片長係2個鐘，到朋友睇而家上映版本反而覺得劇情有啲跳，講到佢哋拍裸跑戲特意練掌上壓，楊天宇喺開拍前有鍛煉身體：「為求做到最好，一開頭見導演，佢話想好似變形俠醫咁，我即話其實冇咩可能，佢話最主要操手臂，因為佢話唔使除衫，點知就除咗（衫）。」
軒仔承諾票房破2000萬騷肌，有向網民誠徵派福利方案，軒仔將前往英國開騷，提到歌迷反應熱烈，個唱飛一票難求，更有傳炒至天價8萬元一張，軒仔稱呢位歌迷呢日都在場，早知自己唱畀呢位歌迷聽，笑稱可以問價，軒仔並唔同意買黃牛，不過佢唔考慮再加場，想之後歸隊與眾演員一齊出席謝票活動。
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