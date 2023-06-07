張敬軒演唱會｜Side Track補場騷開鑼 分享確診經歷引爆笑彈

張敬軒演唱會｜Side Track補場騷開鑼 分享確診經歷引爆笑彈

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：張敬軒 原定去年舉行嘅11場Side Track演唱會，呢日終於正式式開鑼，舊年因為確診而無奈延期嘅表演，經過調整歌單同加入新元素之後正式同歌迷見面，軒仔一開場就同大班Dancer勁歌熱舞一番揭開表演序幕。

事隔大半年之後，軒仔喺第一場就出盡力為台下苦等歌迷獻技，仲因為場館未有超時罰款規定，最終Encore足足3次先完場。軒仔亦分享當時確診嘅心情，仲形容為好似有咗BB咁，更加妙喻當時嘅經驗呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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