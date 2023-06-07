張敬軒演唱會｜Side Track補場騷開鑼 分享確診經歷引爆笑彈

無線娛樂新聞台報導：張敬軒 原定去年舉行嘅11場Side Track演唱會，呢日終於正式式開鑼，舊年因為確診而無奈延期嘅表演，經過調整歌單同加入新元素之後正式同歌迷見面，軒仔一開場就同大班Dancer勁歌熱舞一番揭開表演序幕。