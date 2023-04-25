張敬軒為演唱會影碟簽唱 與歌迷近距交流有求必應

張敬軒為演唱會影碟簽唱 與歌迷近距交流有求必應

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：早前舉行完英國站演唱會嘅 張敬軒 呢日為早前推出嘅演唱會影碟舉辦簽唱會，軒公仲同台上Fans近距離交流，餵食拖手攬攬都有通通求必應，難怪佢都話呢日係軒公開庫喇。

去年年尾因為感染而取消嘅部份演唱會場次，將會喺6月補場，呢日佢就話呢5場同額外加開嘅一場，會以部份全新安排表演，仲話唔介意為大家騷肌喎。平時妙語如珠嘅軒公仲話，正籌備下半年一個「楝篤唱」表演呀。

喺英國表演時帶同父母同行嘅佢，日前透露父親返廣州後一度病危，呢日佢就話父母喺英國感染新冠康復後，隨即繼續吹笛嘅最愛嗜好，不過經過今次幾乎出事之後，軒媽就已經將軒爸嘅全部笛都收埋嚴禁老伴再亂咁動氣喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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