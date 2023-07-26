張敬軒洛杉磯錄歌見識當地音樂製作 出錢請員工海外學藝
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無線娛樂新聞台報導：張敬軒呢日出巡落區出席代言活動，開心跟大家分享喺美國開騷嘅見聞，由於軒公太耐冇去美國，當地歌迷見偶像非常激動及熱情，佢與歌迷握手險失戒指。
軒公喺洛杉磯錄歌見識當地音樂製作，見過一啲好勁嘅音樂人，目前傾緊一啲合作計劃，軒公更打算出錢請員工去海外學藝，而軒公培育演藝新人亦出心出力，籌備緊嘅音樂學校即將開課，學唱歌表演之餘，重點培訓明星心理及心智，軒公笑言自己係校工。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台