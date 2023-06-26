飛機爆呔丨搭同一航空公司赴美 張敬軒唔驚再發生爆呔事故
軒公嘅歌迷會今年豁免會費，而佢嘅歌迷就自發將筆錢轉化為善款捐助動物慈善機構，軒公就話有呢班歌迷自己覺得好驕傲呀。
去完匈牙利公幹返港嘅Gin Lee，透露自己好enjoy去當地行市集，仲話一行就行咗好多個鐘。難得去到異國，當然要影返唔少靚相啦，但Gin Lee就話影呢啲相嘅時候，其實時自己係勁尷尬㗎！
同樣啱啱出完trip喺東京返港嘅Jay，就話呢次東京之旅其實都幾攰，但同時亦令佢有唔少靈感寫新歌喇！同場嘅Phil就同大家分享相隔年前再出嘅新歌呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！