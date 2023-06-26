飛機爆呔丨搭同一航空公司赴美 張敬軒唔驚再發生爆呔事故

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：張敬軒呢日亮相一個電台音樂會嘅記招，同場仲有Gin Lee李幸倪、馮允謙及林奕匡等。完成11場演唱會冇耐嘅軒公，喺出席完記招後就出發美國準備巡演，雖然要搭啱啱發生爆呔事故嘅同一航空公司航班，但係軒仔就話今次只係個別事件，所以自己唔太擔心呀。

軒公嘅歌迷會今年豁免會費，而佢嘅歌迷就自發將筆錢轉化為善款捐助動物慈善機構，軒公就話有呢班歌迷自己覺得好驕傲呀。

去完匈牙利公幹返港嘅Gin Lee，透露自己好enjoy去當地行市集，仲話一行就行咗好多個鐘。難得去到異國，當然要影返唔少靚相啦，但Gin Lee就話影呢啲相嘅時候，其實時自己係勁尷尬㗎！

同樣啱啱出完trip喺東京返港嘅Jay，就話呢次東京之旅其實都幾攰，但同時亦令佢有唔少靈感寫新歌喇！同場嘅Phil就同大家分享相隔年前再出嘅新歌呀。

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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