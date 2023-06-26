飛機爆呔丨搭同一航空公司赴美 張敬軒唔驚再發生爆呔事故

無線娛樂新聞台報導：張敬軒呢日亮相一個電台音樂會嘅記招，同場仲有Gin Lee李幸倪、馮允謙及林奕匡等。完成11場演唱會冇耐嘅軒公，喺出席完記招後就出發美國準備巡演，雖然要搭啱啱發生爆呔事故嘅同一航空公司航班，但係軒仔就話今次只係個別事件，所以自己唔太擔心呀。