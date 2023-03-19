張敬軒英國騷｜三場表演開鑼港迷越洋撐 軒仔大唱靚歌鼓勵移民努力適應…
日前預飛往英國為一連三場演唱會綵排嘅 張敬軒 喺倫敦Royal Albert Hall舉行嘅表演正式開鑼，軒公除咗成為首位喺呢個場地連開三場嘅華人歌手之外，仲獲嚟自英國唔同地區嘅觀眾捧場，當中仲有500位歌迷由香港飛往當地力撐呀。
除咗為現場觀眾唱出多首歌曲之外，軒公又以一貫幽默妙語連硃，仲原來偷偷用隱藏社交平台帳戶加入移民港人嘅群組，了解佢哋嘅生活，令現場歌迷笑聲四起，仲鼓勵大家努力適應新生活呀。
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