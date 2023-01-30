軒公誕｜逾千歌迷包圍預早慶生 張敬軒收驚喜清唱回饋

無線娛樂新聞台報導：2月1號就會係 張敬軒 嘅42歲生日，而佢嘅一班歌迷早前就為佢籌備咗一個驚喜展覽慶祝，呢日仲有成千位歌迷到場，為軒公預祝生日呀。一向對歌迷關懷備至嘅佢，呢日亦都為咗多謝大家嘅心意清唱回饋，而台下嘅Fans亦一樣千人合唱回應。Fans亦準備咗以軒公新片角色為造型嘅蛋糕，更祝佢新片票房大賣呀。