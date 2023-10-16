張敬軒成社交平台吸金王 透露將舉行期間限定二手店

無線娛樂新聞台報導：廣告接唔停嘅張敬軒，有報道指佢今年嘅廣告收入已經有高達8位數，同時亦成為社交平台廣告吸金No1，對此軒公呢日出席代言活動時，就話多謝大家畀面同廣告客戶嘅支持，但問到係咪賺好多時，軒公就話有時唔一定同收入掛勾，佢仲趁機自sell一下話自己好抵用呀！