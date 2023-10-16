張敬軒成社交平台吸金王 透露將舉行期間限定二手店
廣告
無線娛樂新聞台報導：廣告接唔停嘅張敬軒，有報道指佢今年嘅廣告收入已經有高達8位數，同時亦成為社交平台廣告吸金No1，對此軒公呢日出席代言活動時，就話多謝大家畀面同廣告客戶嘅支持，但問到係咪賺好多時，軒公就話有時唔一定同收入掛勾，佢仲趁機自sell一下話自己好抵用呀！
嚟緊將會同林家謙開騷嘅軒公，表示除咗忙住練歌之外，仲透露嚟緊將會舉行一個期間限定嘅二手店，將會收集圈中好友想斷捨離意嘅物品，同埋自己一啲特別嘅服飾、玩具同傢俬等拎出嚟拍賣，而收益將會捐作慈善用途。
軒公嘅姐姐相當出名，呢日講起護膚問題，佢就爆姐姐有獨門秘方，仲話成日見姐姐好似巫婆咁，喺屋企淆嘢嚟護膚呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台