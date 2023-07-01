張敬軒駕臨《J Music》一展歌喉 冼靖峰潘靜文近距離見偶像勁緊張

張敬軒駕臨《J Music》一展歌喉 冼靖峰潘靜文近距離見偶像勁緊張

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：張敬軒（軒公）呢日作客TVB音樂節目《J Music》獻唱，一展歌喉毫無難度，主持冼靖峰同潘靜文近距離見偶像，張敬軒為咗緩和氣氛叫佢哋嗌「軒仔」便可，冼靖峰同潘靜文坐頭位覺得好緊張。

軒公新歌MV破300萬點擊率，佢好開心有好成績，軒公與冼靖峰早喺《聲夢傳奇》時已合作過，二人有一段時間冇見，軒公大讚對方成熟咗，冼靖峰有幸同偶像合唱亦感到好興奮！

網民點睇？

好期待今集軒公上J music ，Archie 好開心❤❤🏹🏹

感謝軒仔支持J music❤❤

Archie怕醜好得意🎉🎉🎉 好想快d到星期日睇

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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