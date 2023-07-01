張敬軒駕臨《J Music》一展歌喉 冼靖峰潘靜文近距離見偶像勁緊張

無線娛樂新聞台報導：張敬軒（軒公）呢日作客TVB音樂節目《J Music》獻唱，一展歌喉毫無難度，主持冼靖峰同潘靜文近距離見偶像，張敬軒為咗緩和氣氛叫佢哋嗌「軒仔」便可，冼靖峰同潘靜文坐頭位覺得好緊張。