張敬軒駕臨《J Music》一展歌喉 冼靖峰潘靜文近距離見偶像勁緊張
軒公新歌MV破300萬點擊率，佢好開心有好成績，軒公與冼靖峰早喺《聲夢傳奇》時已合作過，二人有一段時間冇見，軒公大讚對方成熟咗，冼靖峰有幸同偶像合唱亦感到好興奮！
網民點睇？
好期待今集軒公上J music ，Archie 好開心❤❤🏹🏹
感謝軒仔支持J music❤❤
Archie怕醜好得意🎉🎉🎉 好想快d到星期日睇
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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