張敬軒個唱圓滿落幕 尾場Encore唱到深夜唔願走

無線娛樂新聞台報導：張敬軒 為加場同確診延期而補場舉行嘅11場演唱會呢晚圓滿落幕，軒公繼續為台下歌迷落力獻唱，雖然日前遇到舞台小意外，不過完全無阻佢嘅表現，台下歌迷亦多次齊齊同佢合唱，氣氛熱烈到唱到午夜先完場呀。