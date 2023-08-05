張敬軒獲13歲觀眾柴台決心辦學校巡演 預告搵素人參加訓練營節目
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無線娛樂新聞台報導：張敬軒早前去完韓國出席手機發佈會返港，呢日出席活動吸引大批fans到場支持，軒公鬼馬展示自己喺韓國學習嘅自拍甫士，又走向fans親密selfie派福利，呢趟韓國之旅行程排滿，坦言食得多煎炸嘢返港有啲喉嚨痛。
講到容祖兒演唱會三度延期，終於病癒開騷狀態大勇，軒公好開心見到好友容祖兒回復靚聲，而軒公早前開直播被一位13歲觀眾柴台，令軒公決心舉辦學校巡演，同時佢預告拍軒公訓練營節目，希望喺街上搵啲素人訓練入行做娛樂圈。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台