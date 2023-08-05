張敬軒獲13歲觀眾柴台決心辦學校巡演 預告搵素人參加訓練營節目

無線娛樂新聞台報導：張敬軒早前去完韓國出席手機發佈會返港，呢日出席活動吸引大批fans到場支持，軒公鬼馬展示自己喺韓國學習嘅自拍甫士，又走向fans親密selfie派福利，呢趟韓國之旅行程排滿，坦言食得多煎炸嘢返港有啲喉嚨痛。