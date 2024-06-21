張文慈自曝過去雪卵心願 放棄結婚念頭 現轉戰內地直播帶貨生活多采多姿

生活不乏驚險刺激

張文慈，一位曾經的選美明星，自1996年起步於娛樂圈，至2020年後逐漸淡出香港的螢光幕，轉戰內地生活。她的最後幾部電視作品包括《法證先鋒IV》和《木棘證人》。近年來，Pinky選擇在深圳、廣州、上海等地生活，最終定居於杭州。除了常常拍攝生活點滴分享給粉絲外，她也積極參與直播帶貨，並取得了不俗的成績。

在一次電台節目中，Pinky分享了她近年的生活和工作經歷。她不僅在內地多地登台演出，還經歷了一些驚心動魄的事件。「有年生日喺夜場登台，唱唱嚇歌老闆推個蛋糕出嚟，全場同我慶祝，握手期間我畀人扯咗落台，當時著咗一條低胸露背裙，一僕向前就跌咗落人海裡面，好多隻手兜住我，托返我上去，你諗嚇畀幾多人摸過我個身？我都唔知喊唔喊好，但人哋又唔係特登，只係好羞辱嘅感覺，最後都硬住頭皮唱埋落去，一半驚險又一半開心。」此外，她還曾經遭遇跟蹤，幸好及時得到警察的幫助，避免了可能的危險。「原來架車跟蹤我哋，好彩有兩個交通警咁啱坐咗喺路邊，嗰架車見到兩個警察，即刻開車走，如果唔係嗰兩個警察，我可能已經畀人捉走咗。」

感情生活與放棄結婚念頭

在感情方面，Pinky坦言自己的戀愛經歷不多，「入咗行後都係2、3個，我以前好執著架，好介意同好驚畀報紙寫，好驚有唔好影響，但而家咁大個冇乜所謂？我唔會再為拍拖而拍拖，呢個年紀想搵個伴多啲，心態好隨緣。」她透露，年輕時非常渴望結婚和生子，甚至曾經考慮過冷凍卵子。「以前細個好恨結婚生B，但而家唔會，我都唔細啦，搵男友搵老公條件同後生唔同，曾經有想過要小朋友，仲雪咗卵，但都好多年前，而家都唔怕講，唔可以為咗結婚夾硬搵個人去生，而家已經放棄呢個念頭。」