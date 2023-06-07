張景淳與友人深圳搞飲食生意 笑指羅天宇係靚仔吉祥物
張景淳主力學整嘢食及食物監控，又指李興華負責傾合作，張景淳笑指羅天宇係靚仔吉祥物！張景淳獲神秘男fans每日撐場飲奶茶，又有一啲豪客不時「萬歲」全部買晒再請其他食客一齊食，張景淳預計喺暑假有機會開實體店，之後佢哋等時機成熟就返港開分店。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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