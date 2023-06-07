張景淳與友人深圳搞飲食生意 笑指羅天宇係靚仔吉祥物

張景淳與友人深圳搞飲食生意 笑指羅天宇係靚仔吉祥物

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：張景淳、羅天宇及李興華近日合資喺深圳搞飲食生意，張景淳呢日凌晨由佛山趕回港開工，佢大談三人開小食檔賣港式美食點樣分工合作。

張景淳主力學整嘢食及食物監控，又指李興華負責傾合作，張景淳笑指羅天宇係靚仔吉祥物！張景淳獲神秘男fans每日撐場飲奶茶，又有一啲豪客不時「萬歲」全部買晒再請其他食客一齊食，張景淳預計喺暑假有機會開實體店，之後佢哋等時機成熟就返港開分店。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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