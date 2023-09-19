張智霖現身上海工作未受風波影響 加密貨幣交易平台案件全城關注
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無線娛樂新聞台報導：加密貨幣交易平台案件全城關注，曾自稱係合夥人嘅林作於9月18號涉嫌串謀詐騙被捕，林作喺警方押解到中環辦公室進行搜查，多位藝人牽涉在風波當中，曾經有傳警方鎖定一位娛圈人士，但該人不在港未能進行拘捕，外界揣測所指嘅人士係咪身在馬來西亞嘅莊思敏。
莊思敏早前出席活動澄清冇同該平台合作，自稱係案件苦主，佢透過文字回覆傳媒指自己因家事回大馬，亦更新社交平台疑似闢謠，曾為平台做代言人嘅張智霖，其經理人回應去年完成廣告拍攝後以書面通知平台講未取得牌照前唔能夠使用其肖像宣傳，張智霖未有受風波影響，呢日現身上海如常工作，表現輕鬆獻唱兩首金曲。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台