張智霖現身上海工作未受風波影響 加密貨幣交易平台案件全城關注

無線娛樂新聞台報導：加密貨幣交易平台案件全城關注，曾自稱係合夥人嘅林作於9月18號涉嫌串謀詐騙被捕，林作喺警方押解到中環辦公室進行搜查，多位藝人牽涉在風波當中，曾經有傳警方鎖定一位娛圈人士，但該人不在港未能進行拘捕，外界揣測所指嘅人士係咪身在馬來西亞嘅莊思敏。