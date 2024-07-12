張曦雯與混血男友同居多年未婚生子 網民熱議：「Kelly很有做媽咪潛質」

重溫童年回憶，Kelly探望幼稚園老師

張曦雯（Kelly），34歲，與其圈外混血男友Mark Brunyez已經拍拖多年，兩人一同享受著同居生活，經常在社交媒體上分享甜蜜的時刻。在最近的一次訪問中，Kelly提到男友Mark對於結婚的想法，「他是有結婚的想法，但我自己暫時還沒有準備好結婚生孩子，我想享受現在的戀愛生活，希望一切都能順其自然。」

最近，Kelly有機會回到她的母校幼稚園，探望當年的老師。她在Instagram上分享了訪問的合照和短片，畫面充滿溫馨和愛。在這次的訪問中，Kelly不僅重遇老師，還與老師擁抱合照，顯示出她對這次重逢的激動心情。「不知是否多年沒見，我也非常激動～」Kelly在社交媒體上寫道。

與小朋友互動，展現母愛

在幼稚園的活動中，Kelly與一群小朋友玩得不亦樂乎。她坐在地上，被小朋友們圍繞，孩子們與她拉手擁抱，甚至有小朋友突然摸她的頭，顯示出她在孩子們心中的受歡迎程度。Kelly全程笑容滿面，「笑到見牙唔見眼」，這樣的畫面讓不少網民留言稱讚Kelly非常有做媽媽的潛質，甚至有人催她「趕緊生翻件」。

網民熱議Kelly母愛潛質

社交媒體上的網民對Kelly的表現反應熱烈，紛紛留言表示她非常適合做媽媽。Kelly的親和力和她與孩子們的互動，讓人們看到了她作為母親的潛在能力，這也讓她的粉絲和網友們對她未來的家庭生活充滿期待。