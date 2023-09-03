張柏芝休養後現身公開活動 傳再懷孕消息不攻自破
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無線娛樂新聞台報導：近年定居上海又以內地作發展重心嘅 張柏芝 早前突然透過社交平台宣佈需要停工休養，因為未有說明原因，令外界揣測四起，更傳出柏芝再次懷孕嘅消息。不過呢日柏芝就以一身優雅裝扮現身上海一個公開活動，狀態亦不俗，仲指稍後將前往巴黎時裝周。
同場出現嘅 林更新 以一身灰色西裝現身，佢仲話自己平時打扮最緊要有型為前提，雖然教少以西裝作打扮，不過呢日依然帥氣十足。佢又提到正喺北京拍攝新電影，希望明年新作就會同大家見面咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台