張柏芝休養後現身公開活動 傳再懷孕消息不攻自破

無線娛樂新聞台報導：近年定居上海又以內地作發展重心嘅 張柏芝 早前突然透過社交平台宣佈需要停工休養，因為未有說明原因，令外界揣測四起，更傳出柏芝再次懷孕嘅消息。不過呢日柏芝就以一身優雅裝扮現身上海一個公開活動，狀態亦不俗，仲指稍後將前往巴黎時裝周。