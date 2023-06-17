張涵予 黃軒挑戰演大反派騷演技 文詠珊以烈焰玫瑰形容角色

黃軒挑戰演大反派騷演技 文詠珊以烈焰玫瑰形容角色

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：張涵予、黃軒及文詠珊呢日現身上海為新戲《莫斯科行動》宣傳，同樣係主角嘅劉德華雖然未有到場，不過佢以視頻形式同觀眾見面打招呼，張涵予形容華仔今次喺戲中角色有啲似「超級瑪利歐」！

黃軒出道以嚟一直演好人角色，佢首次挑戰演大反派，即場一秒變臉大騷演技，文詠珊之前跟黃軒演過情侶，今次再合作，佢覺得黃軒今次反差好大，而文詠珊以烈焰玫瑰形容自己嘅角色，又指自己造型較復古有90年代特質。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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