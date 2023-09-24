張碧晨生日開騷與眾同樂 李沁再演《慶餘年》續作守口如瓶
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無線娛樂新聞台報導：張碧晨 此沙 同 李沁 呢日現身上海一個活動，而日前生日嘅張碧晨當日雖然身處廣州開騷，不過事隔5年再開個唱嘅佢就話心情非常興奮，仲話現場氣氛令自己非常感動，更為呢次演出瘋狂運動呀。
至於喺新神話電影扮演二郎神嘅此沙，成為唔少人嘅新男神，更令佢唔同工作接踵而來，呢日佢就話要多謝大家喜歡新作同佢嘅演出喇。
至於正為新一輯《慶餘年》拍攝嘅 李沁 會再同 張若昀 合作，呢日佢就率先透露續作會繼續舊角色，更叫大家要好好期待咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台