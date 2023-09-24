張碧晨生日開騷與眾同樂 李沁再演《慶餘年》續作守口如瓶

張碧晨生日開騷與眾同樂 李沁再演《慶餘年》續作守口如瓶

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：張碧晨 此沙 同 李沁 呢日現身上海一個活動，而日前生日嘅張碧晨當日雖然身處廣州開騷，不過事隔5年再開個唱嘅佢就話心情非常興奮，仲話現場氣氛令自己非常感動，更為呢次演出瘋狂運動呀。

至於喺新神話電影扮演二郎神嘅此沙，成為唔少人嘅新男神，更令佢唔同工作接踵而來，呢日佢就話要多謝大家喜歡新作同佢嘅演出喇。

至於正為新一輯《慶餘年》拍攝嘅 李沁 會再同 張若昀 合作，呢日佢就率先透露續作會繼續舊角色，更叫大家要好好期待咁話。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 