張繼聰笑指愛女「代母從軍」 讓女兒明白做歌手演員須經歷刻苦

張繼聰笑指愛女「代母從軍」 讓女兒明白做歌手演員須經歷刻苦

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：張繼聰同太太謝安琪結婚十幾年依然非常恩愛，繼早前兩公婆合作新歌，二人各自經營嘅時裝品牌更crossover喺商場開限定店，張繼聰呢日帶女兒張靖（Kakaball）上陣宣傳，張繼聰透露太太有啲唔舒服需要休息，所以未有現身，佢笑指愛女「代母從軍」。

張繼聰開心跟阿女「拍拖」同做宣傳，佢讚阿女Kakaball畫畫有天份，Kakaball表現完全唔怯場乖巧向爸爸獻上親筆畫作，Kakaball仲好享受出席公開活動，張繼聰希望阿女知道做歌手同演員係好刻苦，吃苦係冇人會知，有時付出係唔一定有成果。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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