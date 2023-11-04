張繼聰笑指愛女「代母從軍」 讓女兒明白做歌手演員須經歷刻苦

無線娛樂新聞台報導：張繼聰同太太謝安琪結婚十幾年依然非常恩愛，繼早前兩公婆合作新歌，二人各自經營嘅時裝品牌更crossover喺商場開限定店，張繼聰呢日帶女兒張靖（Kakaball）上陣宣傳，張繼聰透露太太有啲唔舒服需要休息，所以未有現身，佢笑指愛女「代母從軍」。