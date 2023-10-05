張藝謀率領演員現身首映 直言仍在學習拍電影中

無線娛樂新聞台報導：張藝謀導演率領雷佳音，張國立同于和偉等一眾演員齊齊出席新戲喺北京舉行嘅首映禮。電影講述由雷佳音飾演嘅警察偵破一宗爆炸案故事。今次亦係張導首次嘗試執導懸疑題材電影，佢都話從中學到唔少技巧，因為自己早期嘅電影係視覺比較強啲，但中後期階段，就學習喺視覺強嘅同時，故事同人物都要強，咁先可以令電影走得更遠。張導更形容呢部作品視覺風格獨特，有一種都市感時尚感。