張藝謀率領演員現身首映 直言仍在學習拍電影中
廣告
無線娛樂新聞台報導：張藝謀導演率領雷佳音，張國立同于和偉等一眾演員齊齊出席新戲喺北京舉行嘅首映禮。電影講述由雷佳音飾演嘅警察偵破一宗爆炸案故事。今次亦係張導首次嘗試執導懸疑題材電影，佢都話從中學到唔少技巧，因為自己早期嘅電影係視覺比較強啲，但中後期階段，就學習喺視覺強嘅同時，故事同人物都要強，咁先可以令電影走得更遠。張導更形容呢部作品視覺風格獨特，有一種都市感時尚感。
于和偉喺片中飾演一位心狠手辣嘅反派角色，不過佢喺戲中囡囡面前又變成一個溫柔嘅好爸爸，所以強烈嘅反差令于和偉過足戲癮，佢指角色好有情感，充滿七情六慾，佢大讚張導同編劇嘅功力，將佢嘅角色可以呈現出一個極大對比嘅獻劇張力。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台