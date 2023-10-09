張衛健大熱天拍攝新廣告 盼學急救傍身拍廣東話新作

無線娛樂新聞台報導：張衛健 多年來都主力留喺內地發展，不過呢日就現身香港拍攝新嘅產品廣告，香港天氣又濕又熱，呢日Dicky喺戶外拍攝都話想跳落泳池直接消暑喇。演員永遠似乎都同天氣過唔去，每次都係冬天單薄夏天就厚重，雖然Dicky話企定都熱爆，不過經驗豐富嘅佢就照樣輕鬆完成喇。