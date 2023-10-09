張衛健大熱天拍攝新廣告 盼學急救傍身拍廣東話新作
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無線娛樂新聞台報導：張衛健 多年來都主力留喺內地發展，不過呢日就現身香港拍攝新嘅產品廣告，香港天氣又濕又熱，呢日Dicky喺戶外拍攝都話想跳落泳池直接消暑喇。演員永遠似乎都同天氣過唔去，每次都係冬天單薄夏天就厚重，雖然Dicky話企定都熱爆，不過經驗豐富嘅佢就照樣輕鬆完成喇。
Dicky近年似乎食咗不老仙丹咁，有人就話只要冇壓力就會保持長青，而Dicky就認為無論咩年紀都要保持追求新事物嘅心，好似最近佢就對急救學非常有興趣，因為覺得無論咩場合情況都有可能可以幫助家人或者其他人咁話。
自《大帥哥》之後已經好一段時間冇本地作品推出嘅佢，又話用廣東話演出係令自己非常舒心嘅事，所以一有機會一定會再拍新作品同大家見面呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台