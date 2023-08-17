周家蔚寶貝仔將初登大銀幕 導演劉香萍呻電影申請撥款未批
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無線娛樂新聞台報導：張達明、貝安琪及周家蔚等呢日現身支持導演劉香萍科幻電影發佈會，而周家蔚與洪天明一對寶貝仔將初登大銀幕，周家蔚希望畀機會大仔洪大仁（TJ）及細仔洪竟琋（JT）試吓演出。
周家蔚指大仔同細仔知道爺爺洪金寶係資深演員，所以佢哋好想參與拍戲，細仔JT更想做電影明星，周家蔚笑指兩個仔以為入鏡就係想做自己做嘅嘢，8月25號就係周家蔚40歲生日，大仔同細仔即場送上birthday kiss；導演劉香萍指今次電影申請撥款遲遲未批，好希望盡快拍板，被問若果撥款唔批會唔會繼續開拍，女兒貝安琪代答：「可能要諗其他方法，可能唔喺香港，或者喺第二度（拍）。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台