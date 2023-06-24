張鈞甯與越南影帝連炳發拍新劇 分享拍攝趣事建立友情
佢笑指拍戲時幫張鈞甯撐傘，每次收2000元小費，之後連炳發喺劇外又幫張鈞甯撐傘收小費，結果張鈞甯只畀50元小費，連炳發笑言張鈞甯現實中比較小器，同時又讚張鈞甯工作好專業，而楊一展喺劇中挑戰五種語言，佢坦言台語同客家話唔擅長，笑言只能喺屋企努力背台詞。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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