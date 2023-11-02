張鈞甯為身心障礙患者籌善款 聞名導侯孝賢認知障礙大感可惜
廣告
無線娛樂新聞台報導：台灣靚女 張鈞甯 呢日出席一個慈善募捐活動，呼籲外界捐助身心障礙患者。啱啱先同曾傳出緋聞嘅 邱澤 合作新片嘅佢，扮演身心障礙者前就特別到院舍了解，今次為佢哋籌款自然更為明白同了解佢哋嘅需要喇。
雖然電影2019年已經拍攝，不過因為疫情而近日先推出，呢日佢就指唔少作品都會排住隊推出，所以觀眾朋友不時都會見到自己出現喇。鈞甯呢日又提到，同身心障礙朋友相處只要更細心同分享，一樣可以溝通，仲希望借自己嘅力量為佢哋短缺嘅資金出返少少綿力呀。
至於日前傳出名導演 侯孝賢 因為腦退化症而退休休養，鈞甯就指非常可惜未有機會合作，希望候導保重咁話。
網民點睇？
海兰，加油
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台