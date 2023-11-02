張鈞甯為身心障礙患者籌善款 聞名導侯孝賢認知障礙大感可惜

無線娛樂新聞台報導：台灣靚女 張鈞甯 呢日出席一個慈善募捐活動，呼籲外界捐助身心障礙患者。啱啱先同曾傳出緋聞嘅 邱澤 合作新片嘅佢，扮演身心障礙者前就特別到院舍了解，今次為佢哋籌款自然更為明白同了解佢哋嘅需要喇。