張鈞甯認愛大馬導演遭阮經天投訴 呼籲大眾關注弱能兒童教育問題

無線娛樂新聞台報導：張鈞甯 呢日出席公益活動同小朋友親切互動，鈞甯上年年底尾大方認愛馬來西亞導演何汶利，仲喺網上高調放閃，對於好友阮經天投訴鈞甯拍拖冇同自己講，鈞甯就解釋話，其實有同小天傾過，不過可能講得唔夠明確，佢仲預告自己過年應該會忙工作，暫時唔知有沒時間陪另一半同屋企人。