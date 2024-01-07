張鈞甯認愛大馬導演遭阮經天投訴 呼籲大眾關注弱能兒童教育問題
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無線娛樂新聞台報導：張鈞甯 呢日出席公益活動同小朋友親切互動，鈞甯上年年底尾大方認愛馬來西亞導演何汶利，仲喺網上高調放閃，對於好友阮經天投訴鈞甯拍拖冇同自己講，鈞甯就解釋話，其實有同小天傾過，不過可能講得唔夠明確，佢仲預告自己過年應該會忙工作，暫時唔知有沒時間陪另一半同屋企人。
鈞甯呢次同多位弱能小朋友一齊拍攝廣告，佢都覺得係一個好難得嘅體驗，佢仲分享拍攝過程中嘅難忘點滴，更希望可以用自己嘅力量，呼籲大家關注弱能兒童嘅教育問題：「雖然是生病的小朋友，但他們跟正常小朋友的童真都是一樣的，希望可以呼籲大家，給他們一點幫助，讓小朋友可以透過早期治療之後，獲得更大的教育程度的提升。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台