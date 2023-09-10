張鈞甯首任監製新片首映 為角色神似減磅憔悴上陣
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無線娛樂新聞台報導：張鈞甯 同 阮經天 相隔多年之後再次合作嘅犯罪新片即將公映，呢日首映禮以一身露肩裝現身又首次擔任監製嘅張鈞甯，就話呢次拍攝製作嘔心瀝血完成，所以心情緊張又期待呀。
呢日大家又為踏入41歲生日嘅佢補祝，而鈞甯仲話希望票房可以過億大賣呀。喺戲中扮演寡婦女警為咗形神俱似仲要再減肥15磅演出，務求更為貼近故事角色，仲話開工前故意令自己冇嚟神氣到場演出呀。今次同小天再聚頭合作，就連等埋位就都已經入晒戲，仲話好朋友同場更有默契同信心咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台